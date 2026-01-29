Cómo decidir el voto en tres sencillos pasos

Ponerse de acuerdo puede ser difícil y es normal que surjan frustraciones. Sin embargo, la solución a esos desacuerdos no pasa por destruir los vínculos que nos unen ni por romper la meta común que compartimos.

Empiezo por decirles que este título es una mentira, porque decidir el voto en la actualidad está lejos de ser una tarea fácil. Sin embargo, resulta una buena metáfora para comparar el voto con una receta de cocina, porque las semejanzas pueden ser muchas.

Atravesamos un torbellino electoral que muchas veces se siente como si hubiera aparecido de un momento a otro. De repente, ya es hora de escoger a quién le vamos a confiar la presidencia del país –tarea que, por cierto, no es nada simple, pero alguien tiene que hacer–.

¿Cuántas tazas de agua por cada taza de arroz? Tal vez el primer paso, antes de encender el fuego, sea decidir con qué criterios vamos a definir nuestro voto. Mi tía, por ejemplo, suele inclinarse por la candidatura que le resulta más atractiva. Una amiga de Alajuela, en cambio, optó por leer todos los planes de gobierno y hacer un análisis comparativo entre ellos. Otras personas prefieren ver todos los debates y decidir a partir de ese ejercicio. También hay quienes confían su voto a quien más ruido hace en la cocina.

Aunque a mí me gusten más unas recetas que otras, la belleza de nuestra democracia radica en que todos los votos valen igual y en que, al margen de la receta que hayamos seguido para decidir, cada voto puede marcar una diferencia genuina en el país que queremos construir.

El exceso de tabasco puede “pasearse” en nuestra preparación. En lo personal, suelo descartar de entrada las recetas que contienen mucho picante. Por ejemplo, no optaría por una que proponga recortar derechos como excusa para resolver el eterno problema de la seguridad o que, con tal de que el plato salga rápido, confunda urgencia con improvisación. Si bien puede ser tentador añadir un poco más de chile, es importante recordar que, históricamente, el exceso de picante suele jugar en contra de sus mayores entusiastas. Los instrumentos de la represión, una vez normalizados, no suelen distinguir demasiado bien entre culpables y críticos: perdemos derechos en vez de ganarlos y terminamos con la boca quemada.

No deberíamos culpar a quien nos trae el plato por el sabor de la comida. Siempre me ha gustado la sorpresa que se llevan las personas extranjeras con la amabilidad que mostramos en Costa Rica hacia quienes atienden las mesas: el agradecimiento reiterado, la cortesía constante, incluso el reconocimiento cuando advierten que algo no salió bien. En una democracia ocurre algo similar con el periodismo. Quienes se dedican a esa labor no gobiernan ni definen el rumbo del país; informan, preguntan, incomodan y ponen sobre la mesa datos y perspectivas sobre lo que ocurre en nuestro país día con día. Lamentablemente, en los últimos años, he visto cómo se ha ido normalizando el maltrato hacia las personas periodistas y, siendo honesto, prefiero no acudir a restaurantes donde se castiga a quien cumple con avisarnos que algo no anda bien en la cocina.

El almuerzo familiar

Cuando visitamos familiares o amistades, ocurre un fenómeno muy curioso: cuanto más estrecha es la cocina, más personas se reúnen allí a opinar. Mi tío suele ser muy mandón y le gusta dar órdenes sobre cómo se debe preparar la carne. Un amigo, por su parte, es vegetariano y preferiría solo recetas a base de vegetales; su pareja es alérgica al gluten, de modo que cocinar exige cautelas adicionales.

Mi vecino, además, siempre nos recuerda que no gastemos demasiado dinero en los ingredientes. Como se imaginarán, ponerse de acuerdo es muy difícil y es normal que surjan frustraciones. Sin embargo, la solución a esos desacuerdos no pasa por destruir los vínculos que nos unen ni por romper la meta común que compartimos. Algo similar ocurre en democracia. Nuestras instituciones son muchas, son complejas y, en ocasiones, incómodas, pero existen precisamente para asegurar el equilibrio del poder. No olvidemos que la concentración de decisiones en pocas manos suele jugar en contra de las mayorías; por eso existe la división de poderes. Siendo honesto, prefiero esas cocinas de domingo, llenas de familia y amistades opinando sin ponerse de acuerdo, a una mesa en silencio donde nadie cuestiona nada y la receta llega impuesta por una sola persona.

Cuidado con olvidar la calidad del plato fuerte por la dulzura del postre. Como personas inteligentes que somos, debemos evaluar si realmente lo que se prometió en el menú fue lo que llegó a la mesa. Tengo la sensación de que, en ocasiones, un buen cierre puede disimular un mal plato principal. En democracia, es indispensable contrastar lo prometido con lo realizado: preguntarnos si el hoy es, de verdad, mejor que el ayer. Me temo que no.

Tal vez en el menú se anunciaron transformaciones profundas que nunca se concretaron: se ofreció una forma distinta de gobernar, pero el tiempo se consumió en confrontaciones y controversias que no mejoran la vida cotidiana de nadie. Se habló de progreso y de sostenibilidad, pero en materia ambiental el deterioro no solo continuó, sino que en muchos casos se aceleró. Se prometió liderazgo y presencia internacional, pero la política exterior quedó relegada, con un país cada vez más ausente de los espacios donde se construyen alianzas que fortalecen a Costa Rica. Se ofreció orden y transparencia, pero el día a día estuvo marcado por señalamientos, acusaciones y explicaciones a medias que desgastaron la confianza pública. Al final, un buen postre puede engañar un rato, pero no alcanza para quitar el sabor de un plato fuerte mal servido.

La parte fea: la cuenta

Cuando llega la cuenta, llega también un momento incómodo: ya no es posible arrepentirse y hay que asumir responsabilidad por las decisiones –buenas o malas– tomadas. En democracia, ocurre algo parecido. Elegir un plato solo porque es el más popular, o porque parece la opción menos riesgosa, no garantiza una buena experiencia. Tampoco lo hace conformarse con preparaciones tibias, pensadas para no incomodar a nadie. No tener miedo a probar nuevos ingredientes también es parte del aprendizaje democrático: los platos tibios no entusiasman ni incomodan, y por eso mismo, rara vez ofrecen una experiencia transformadora.

Si de verdad queremos algo distinto, hace falta animarse a una renovación (pero democrática) de fondo, plural y respetuosa de los equilibrios institucionales; no una concentración de poder en contra de nuestros derechos.

Al final, cada quien decide dónde sentarse a comer, pero lo importante es no hacerlo por miedo ni resignarse al menú de siempre. Porque, nos guste o no, la cuenta siempre llega… y la paga Costa Rica, junto con cada uno de nosotros. Salgamos a votar y ojalá tengamos muy buen provecho.

Luis Felipe Rodríguez Vargas es abogado constitucionalista y profesor universitario.