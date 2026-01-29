Foros

Cómo decidir el voto en tres sencillos pasos

Tal vez en el menú se anunciaron transformaciones profundas que nunca se concretaron: se ofreció una forma distinta de gobernar, pero el tiempo se consumió en confrontaciones y controversias que no mejoran la vida cotidiana de nadie

EscucharEscuchar
Por Luis Felipe Rodríguez V.
Jovial grupo de amigos en una cocina, preparando juntos una receta, probando comida, preparación de alimentos, cocinar
Ponerse de acuerdo puede ser difícil y es normal que surjan frustraciones. Sin embargo, la solución a esos desacuerdos no pasa por destruir los vínculos que nos unen ni por romper la meta común que compartimos. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
elecciones 2026recetaselegir candidato

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.