Foros

Colibríes, jaguares y democracia: advertencias para nuestro tiempo

Que podamos seguir siendo ciudadanos libres de pensar, decir, opinar, creer, amar, odiar, vestirnos, trabajar o no, y vivir según la conciencia de cada uno; incluso libres para equivocarnos y gritar ofensas, sin miedo a represalias por pensar distinto

EscucharEscuchar
Por Roberto Protti
Colibríes
Colibríes







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Colibríesjaguaresdemocracia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.