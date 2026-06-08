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Claudia Dobles: ‘El costo de no elegir tiene rostro humano’

En democracia, no decidir también es una decisión. Y cuando esa decisión prolonga la incertidumbre institucional, quienes terminan pagando el precio son las personas que más necesitan que las instituciones funcionen

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Por Claudia Dobles
Vista frontal de la fachada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, con letras doradas y una escultura representativa.
La Sala Constitucional no resuelve asuntos abstractos. Resuelve problemas concretos de personas concretas. (Rafael Pacheco)







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