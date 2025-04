Carta abierta a la ciudadanía: Salgo por la puerta de la honestidad

Para todos los efectos, la única puerta que conozco es la de la honestidad. Es un legado que me llega por parte de padre y de madre, de muchas generaciones atrás. Con el ejemplo, aprendí de mis familias trabajadoras, comprometidas con la patria, que había que dejar huella en el beneficio del país. La huella de mis familias la veo en la agricultura, la educación, la electricidad, la academia, el deporte, el emprendimiento, la innovación, el compromiso con los más desfavorecidos y, sobre todo, en el convencimiento de que la educación y el trabajo incansable y honrado son las vías para el progreso humano.

De mi parte, he intentado honrar esa herencia, dedicando mi vida y mi mejor saber y entender a dar un apoyo constante a la educación del país. Mi hoja de vida habla por los esfuerzos que he realizado, los retos que he enfrentado y los logros que he cosechado.

Aunque soy proclive al diálogo, debido a mi posición firme y a mi estilo directo, muchas veces he topado con resistencias a mis propuestas. He sido reconocida y aceptada en muchos ámbitos, y también invitada a salir de otros. Es lo esperable en instancias democráticas en las que se da la bienvenida a posiciones diversas. Cuando he permanecido, lo he hecho con compromiso y ética. Cuando he salido, lo he hecho por la puerta de la honestidad.

Desde 2018, hace ya siete años, he servido a la educación técnica del país desde la Junta Directiva (JD) del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), representando a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), apoyando la formación de jóvenes para que puedan tener acceso a las mejores oportunidades laborales.

En setiembre del 2024, la Junta Directiva del INA no contaba con cuórum estructural, por lo que no podía sesionar y estaba expirando el plazo para enviar el presupuesto de la institución para el 2025 a la Contraloría General de la República (CGR). Ante la eventualidad de que el INA se quedara sin presupuesto, me correspondió liderar como vicepresidenta, y contra viento, marea y muchas presiones, una sesión de Junta Directiva de hecho, como lo prevé el ordenamiento jurídico vigente. Con los pocos miembros presentes, aprobamos un presupuesto para el 2025, que fue aceptado por la CGR sin mayores cuestionamientos.

Por otra parte, en algo en lo que podemos coincidir, es en la necesidad y la urgencia de ofrecer a la población INA oportunidades para el aprendizaje del idioma inglés.

Es lo que se conoce como el proyecto “bilingüismo” y creo que debería ser una iniciativa país, por lo que he sugerido que se involucren empresas privadas, instancias públicas y organizaciones no gubernamentales, todas buscando el aprendizaje de las poblaciones a las que nos debemos.

En ese sentido, facilité una coordinación (no exclusiva) con la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica (UCR) debido a su gran reconocimiento nacional e internacional en el uso de tecnologías (particularmente inteligencia artificial) para el diagnóstico y aprendizaje del idioma inglés. La coordinación se realizó desde finales del 2024 y fue suspendida, abruptamente, en los primeros meses del 2025.

Ligado a ese proyecto de bilingüismo, el presidente ejecutivo del INA solicitó, en la sesión de Junta Directiva del 17 de marzo pasado, el apoyo para una consulta nacional que se está haciendo para conocer la demanda de personas que quisieran aprender o mejorar su inglés. Se pide, en la consulta: nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono. Se pregunta también el lugar en el cual le gustaría que se ofrecieran los cursos.

En esa sesión del 17 de marzo, solicité: 1) información sobre el estado de la coordinación con la Escuela de Lenguas Modernas de la UCR y 2) información sobre los criterios para el diseño de la consulta nacional que se está realizando, así como las medidas que se tomarán para la protección de los datos de las personas que respondan, de acuerdo con la legislación vigente.

A partir de allí, han sucedido dos eventos: ii) el presidente ejecutivo del INA convoca y desconvoca sucesivamente a sesiones de Junta Directiva, alegando motivos que no son de peso, lo cual provoca una grave parálisis a la institución, y ii) la Uccaep pide mi destitución ante el Consejo de Gobierno.

He solicitado a la Auditoría Interna del INA que investigue si ha habido un presunto incumplimiento de deberes por parte del presidente ejecutivo, al no permitir que la JD sesione una vez a la semana, como está establecido por reglamento, a pesar de haber cuórum estructural

Una de las razones que ha dado el presidente ejecutivo para cancelar las sesiones a JD, se relaciona con mi persona, por lo que me reservo el derecho de solicitar investigaciones jurídicas externas, de acuerdo con la legislación nacional vigente.

El día 23 de abril, el Consejo de Gobierno me destituye de la Junta Directiva del INA, atendiendo la solicitud recibida. En medios de prensa, Uccaep ha indicado que pidió mi separación porque falté a una sesión (con excusa) y me retiré, presumiblemente, de tres de ellas antes de concluir. Ni un cuestionamiento ético, ni un señalamiento al cumplimiento de mis deberes, ni una duda en cuanto a mi formación académica y experiencia.

El Consejo de Gobierno procedió sin el debido proceso, por lo que me reservo el derecho a la legítima defensa.

Mi historia personal, académica y laboral me dan la fuerza moral para exponer estos hechos tan preocupantes. Y debo señalar que no solamente hablo por mí. Aparentemente, en el país, un gran número de personas no expresan lo que les está sucediendo. En la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), se revela que más de la mitad de la población (56,3%) no siempre expresa públicamente lo que piensa en temas de política y que un 48,1% considera que, de hacerlo, ello podría acarrearle consecuencias negativas.

Hoy hablo por mí y por aquellas personas que tienen miedo de hacerlo.

Tomando prestadas unas palabras del himno a Juan Bautista de La Salle, me siento orgullosa y tengo “el corazón de gratitud henchido” por el deber cumplido con dedicación, conocimiento y compromiso con la patria.

Si he de salir, lo haré por la puerta de la honestidad.