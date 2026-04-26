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Canciller de Costa Rica defiende con estos argumentos la candidatura de Rebeca Grynspan a la ONU

Elegir a Rebeca Grynspan para el cargo de secretaria general de la ONU no solo honra nuestra historia desarmada, sino que invita al mundo a un multilateralismo inclusivo y efectivo

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Por Arnoldo André Tinoco
La costarricense Rebeca Grynspan participó en una audiencia pública ante la Asamblea General de la ONU como parte del proceso de elección de la Secretaría General.
Esta semana, Rebeca Grynspan participó en una audiencia pública ante la Asamblea General de la ONU como parte del proceso de selección para la Secretaría General del organismo. A la derecha, el canciller costarricense, Arnoldo André. (Naciones Unidas (ONU)/La Nación)







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Arnoldo André TinocoRebeca GrynspanSecretaría General de las Naciones Unidas

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