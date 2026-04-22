Política

Siga aquí en vivo la audiencia pública de la costarricense Rebeca Grynspan ante la Asamblea General de la ONU

La costarricense responde las preguntas de los Estados miembros, como parte del proceso para elegir a la próxima persona que ocupará la Secretaría General

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Por Lucía Astorga
08/10/2025/ Presentación de Rebeca Grynsban como candidata de Costa Rica a la Secretaría General de la ONU en la Casa Amarilla / Foto John Durán
Rebeca Grynspan fue postulada por el Gobierno de Costa Rica como candidata para asumir la Secretaría General de la ONU. (JOHN DURAN/John Durán)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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