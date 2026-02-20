Foros

Asociación de Jubilados del Magisterio dirige carta abierta a mandataria electa

Resulta indispensable recuperar la confianza de que el trabajo en el Magisterio será justamente retribuido y garantizará una vejez digna

Por Miguel Sobrado
En zonas alejadas de los centros urbanos, los sacrificios de los maestros se multiplican. Acá, San Gerardo Norte de Irazú, en Cartago. (Foto con fines ilustrativos) (Rafael PACHECO GRANADOS)







