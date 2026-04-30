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Arte y desarrollo cerebral: por qué son inseparables

No es una suposición: la investigación ha demostrado que el arte fortalece la regulación emocional, la empatía y las habilidades sociales, especialmente en contextos de vulnerabilidad

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Por Tatiana Barrantes Solís
El arte y la música son vitales en el desarrollo cerebral, neurodesarrollo, desde la primera infancia, la niñez, canciones cuna, música, bebés
Los principales cuidadores del bebé lo arrullan con canciones y movimientos que confortan y mecen hasta que cae dormido. Así, desde el inicio de la vida, empieza el contacto con el arte y su profunda influencia en el desarrollo. (Shutterstock/Foto)







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