Aprovechemos la oportunidad y dolaricemos

Nada ocurre si no se inicia la discusión. Estoy convencido de que esta podría ser la mejor ruta para encaminar al país hacia un progreso socioeconómico sostenido

Por Carlos Manuel Echeverría Esquivel
Pienso que, para desgracia de muchas empresas del régimen definitivo, el tipo de cambio apunta hacia un equilibrio bajo. (Mayela López)







