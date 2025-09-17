Foros

711 (no 709) días bajo tierra

Han pasado 709 días, insisten. Sí, y han pasado 711 noches para los rehenes escondidos en túneles, mil días para los ucranianos que duermen entre sirenas, y décadas interminables para los somalíes que crecieron cargando un fusil en vez de una mochila. Si de calendarios hablamos, que cuenten todos, no solo los que sirven para señalar con el dedo a Israel

Por Abraham Stern F.
6 de febrero de 2024. Rótulos con los rostros de los rehenes secuestrados por Hamás durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 se exhiben en las calles de Tel Aviv, Israel.
En febrero de 2024, se exhibieron en las calles de Tel Aviv, Israel, estos rótulos con los rostros de los rehenes secuestrados por Hamás durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. (Shutterstock/Foto)







