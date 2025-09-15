Han pasado 709 días… Un clamor de cientos de familias costarricenses

En días previos a este 15 de setiembre, un grupo de familias de estudiantes del Liceo Franco Costarricense tuvo la iniciativa de redactar este pronunciamiento, que pronto trascendió las fronteras de la institución y logró una convocatoria amplia y diversa. Las firmas fueron recolectadas mediante canales de WhatsApp compartidos por las propias familias. Algunas personas optaron por rubricar el documento a título personal por hallarse en estados civiles diversos.
Dado que el número de firmantes ha seguido creciendo, las firmas podrán verse en tiempo real a través de este enlace abierto que permanecerá disponible hasta el 30 de setiembre de 2025.
Pronunciamiento
Al ver a nuestras hijas y nuestros hijos desfilar este 15 de setiembre con orgullo, sosteniendo sus banderas en la fiesta de la Independencia, los padres y madres firmantes de distintas escuelas del país sentimos el llamado de alzar una voz que brota del corazón.
Han pasado 709 días desde el primer bombardeo israelí sobre Gaza, en octubre del 2023. Según el informe de Defense for Children International-Palestine, al menos 583 niños y niñas fueron asesinados solamente en los primeros cinco días del conflicto.
Desde entonces, varios análisis periodísticos han evidenciado lo impensable: Israel mata a un niño palestino cada 45 minutos. Unicef reportó este año que, en promedio, 28 niños y niñas mueren cada día desde el inicio de la ofensiva y, a la fecha, este mismo organismo estima que han sido asesinados más de 18.000 niños y niñas desde octubre de 2023.
Según el artículo publicado por The Lancet, el 5 de julio de 2024, “Counting the death in Gaza: Difficult but Essential”, la experiencia en otros conflictos demuestra que las muertes indirectas suelen ser de 3 a 15 veces más que las directas, lo que sugiere que los números reales podrían ser aún más devastadores.
Diversas organizaciones internacionales han evidenciado las consecuencias del bloqueo ilegal de la ayuda humanitaria, quizá la faceta más cruel de este genocidio. La población de Gaza está siendo sometida a una hambruna provocada deliberadamente. Informes y testimonios documentan escenas desgarradoras: asesinatos en los puntos de distribución de alimentos, francotiradores que apuntan a los más pequeños, disparos dirigidos al cráneo o al corazón de niños en indefensión. Las personas más inocentes –quienes deberían ser protegidas por toda la humanidad– se han convertido en objetivos de guerra.
Durante estos dos años, hemos sido testigos de un dolor que desgarra la conciencia del mundo: la violencia sistemática contra el pueblo palestino. Pero lo que más estremece nuestro corazón de padres y madres es el sufrimiento de sus niños, niñas y jóvenes. Personas menores de edad sometidas a cirugías sin anestesia, a intervenciones sin un calmante que mitigue su llanto, a noches enteras con el estómago vacío y a experimentar el dolor y la agonía que ningún ser humano debería conocer.
Por eso, como colectivo de padres y madres de familia de diferentes escuelas costarricenses, levantamos nuestra voz para repudiar el genocidio en Palestina.
Han pasado 709 días. Y han pasado 77 años desde la Nakba de 1948, cuando dos tercios de la población palestina fueron expulsados desde su casa sin poder volver. Sabemos que los derechos de la niñez palestina también son violentados fuera de Gaza, en lugares como Cisjordania, Ramala o Belén. Y, con ellos, sufren madres, padres, abuelas, abuelos y familias enteras, a quienes se les somete a vivir bajo un régimen colonial y de apartheid que aplasta toda dignidad.
Hoy, en setiembre, mes en que celebramos con orgullo la Independencia de nuestro hermoso país, sentimos aún más fuerte la obligación moral de alzar la voz. Costa Rica nos bendijo con la paz, con la libertad y con el privilegio de ver a nuestros hijos e hijas crecer en un país democrático. Por eso, extendemos un abrazo solidario a todas las familias palestinas y a esa niñez huérfana que ha quedado en el desamparo.
Que sepan que, desde esta tierra de paz, reciben nuestro cariño y nuestro apoyo. Como madres y padres, hemos cumplido con la responsabilidad de informarnos; por lo tanto, imploramos a los medios de comunicación costarricenses que hagan lo mismo: que informen con verdad, que llamen a las cosas por su nombre y que no repliquen la retórica de un estado genocida.
Finalmente, como ciudadanía y habitantes de un país que abolió su ejército y forjó su identidad sobre los valores de la paz, rogamos coherencia con nuestros principios patrios. Que la Independencia que celebramos no sea únicamente una conmemoración, sino un compromiso permanente con la defensa de la dignidad humana, aquí y en cualquier lugar del mundo. Alzamos nuestra voz para exigir el fin del genocidio, un alto el fuego inmediato y el cese de la ocupación israelí en Palestina.
Zagluljou@gmail.com / arianafdez@gmail.com
Firmantes:
- Familia Fernández Congram
- Familia Chaves Moreno
- Familia Arriaga Orozco
- Familia Fernández Muñoz
- Familia Figueroa Castillo
- Familia Sánchez Zamora
- Familia Sasa Murillo
- Familia Calvo Salas
- Marcela Martino Aguilar
- Ignacio Riba Dianda
- Manuel Ramírez Quiros
- María Sáenz
- Carmen Geiler-Rodriguez
- Familia Díaz Zaglul
- Familia Siles Cuevas
- Familia Rivera Vargas
- Melissa Molina Campos
- Familia Jiménez Palma
- Familia Chaves Quesada
- Familia González Vásquez
- Familia Dormond Carazo
- Familia Ross Veeger
- Jorge Luis Núñez Arias
- Familia Porras Jiménez
- Familia Becerra Montoya
- Familia Castro Martínez
- Roxana Hidalgo Xirinachs
- Familia Polimeni Rodríguez
- Hellen Gómez Cambronero
- Ana Lucía Jiménez Hine e hija
- Laura Chinchilla Alvarado
- Familia Adamski Chacón
- Susan Elisabeth Walton
- Ciska Raventós Vorst
- Familia Fábrega Raventós
- Familia Rodríguez Fonseca
- Familia Sol Villalobos
- Familia de la Ossa del Río
- Familia Roldán Villalobos
- Familia Werkstetter Caravaca
- Familia Carpio Vindas
- Familia Venegas Arias
- Ana Lilia Alvarez Blanco
- Stéphanie Lebon
- César Quirós
- Familia Vásquez Varela
- Laura Vargas V
- Jorge Barrientos Valverde
- Familia Cerdas Méndez
- Laura Yuré Calvo Santana
- Gloria Salas Hernández
- Armando Méndez Villalobos
- Familia León Saborío
- Marisol Chaverri Alfaro
- Daniel Alvarado Zumbado
- Familia Castillo Hidalgo
- Karine Bedoya Guillotin
- Yasy Morales Chacón
- Dara Argüello Larios
- Victor Manuel Arroyo Argüello
- Juana Larios García
- Dennis Argüello Larios
- Pedro Argüello Reyes
- Anabelle Contreras Castro
- Braulio Méndez Ramírez
- Familia Campos Chaves
- Familia Grau Herrera
- Esteban Beltrán
- Douglas Carrillo Azofeifa
- Cristina Barboza Solís
- Lady Cambronero Jiménez
- Familia Chavarría Lezama
- Lucía Delgado Hidalgo
- Familia Owens Jara
- Familia Fonseca Vindas
- Familia Flores Barquero
- Familia Assali Parrilla
- Familia Rojas Jiménez
- Roxana Ávila Harper
- Familia Rojas Monge
- Familia Hernández Atencio
- Familia Madriz Hernández
- Familia Chacón Hernández
- Familia Chaves Rivas
- Familia Hernández Ardón
- Florence Merienne Delamarche
- Familia Quesada Vindas
- Familia Dumon Méndez
- Erick Solís Solís
- Familia Gómez Tessier
- Juan Carlos Mendoza García
- Familia Schneppen Dardaine
- Familia Monge Leiva
- Familia Linox Fonseca
- Familia Mentrel Fonseca
- Familia Ceciliano Velázquez
- Stephanie Barrantes Rodriguez
- Familia Zúñiga Zumbado
- Familia Wu Shih
- Familia Borge Fernández
- Familia Gallardo Sterling
- Familia París Monge
- Familia Sanabria Garrido
- Andrea Cuenca Botey
- Familia Brenes Díaz
- Ericka Solís R.
- Familia García Acosta
- Familia Varela Salazar
- Familia Cordero Araya
- Liliana Biamonte Hidalgo
- Deyanira Mora Zapata
- Familia Singh Salas
- Viviana Rovira Maruri
- Familia Álvarez Carvajal
- Laura Morúa Calvo
- Familia Salas Castro
- Sylvanie Jardinet
- Adriana Chévez Chaverri
- Familia Cortés Mata
- Familia Retana Morales
- Familia Vargas Retana
- Familia Hauben Hurtado
- Alonso Román Brenes
- Familia Alvarado Méndez
- Familia Álvarez Iglesias
- Mercedes Álvarez Rudín
- Familia Vega Barrantes
- Familia Umaña Trujillo
- Familia Trujillo Fernández
- Familia Chavarría
- Familia Carmona Chirinos
- Familia Vargas Vega
- Familia Rodríguez Maldonado
- Familia Rivera Ramírez
- Familia Vargas Fernández
- Familia Herrera Ledezma
- Familia Varela Vargas
- Familia Jara Clerici
- Kristin Holthuis
- Familia Díaz Morales
- Carolina Monge Amador
- Luciano Castro Monge
- Familia Arias Fernández
- FamiliaFamilia Delgado Morgan
- Familia Ramírez Ruiz
- Familia Zumbado Cambronero
- Familia Chocano Montero
- Familia Ledezma Torres
- Familia Hilje Escalante
- Familia Chavarría Acuña
- Familia Ascárate Villalta
- Familia Ruiz Calderón
- Familia Agüero Finegan
- Mariel Quesada Chacón
- Familia Alarcón Barrón
- Ana María López
- Walter Montero Echeverría
- Familia Beluche Cordero
- José Joaquín Chacón Chavarría
- Familia Sequeira Chaves
- Familia García Salas
- Familia Rojas Cambronero
- Familia Chaverri Prendas
- Gabriela Mayorga López
- Familia El Amine Bent
- Tania Rodríguez Echavarría
- Ana Cristina Trejos Murillo
- Familia Nakov Rodríguez
- Familia Irene Robles
- Keylin Vega Rodríguez
- Familia López Ochoa
- Familia Deliens Navarro
- Familia Araya Salas
- Luis Núñez Cordero
- Familia Martínez López
- Familia Milhau Rojas
- Familia Rojas Salas
- Familia Carvajal Loaiza
- Familia Bárcenas Bolaños
- Familia Jaén Luna
- Familia Jaén Fernández
- Familia García Rojas
- Familia Corrales Vargas
- Familia Zagt Hernández
- Familia Hernández Hernández
- Familia Hiss Cifuentes
- Maricarmen Merino Mora
- Familia Villegas Fernández
- Familia Merino Mora
- Mercedes Ramírez Avilés
- Marta Chacón Mora
- Saskia Blanco Hurtado
- Ingrid Meza Conejo
- Maria Esther Montanaro Mena
- David Budowski Rodríguez
- Familia del Toro Ruiz
- Ana Sofía Ruiz Schmidt
- Fernando Ramírez Junco
- Noilin Molina Rojas
- Natalia Salas Segreda
- Familia Barrantes Chirinos
- Familia Jimenez Rojas
- Familia Lazo Chirinos
- Familia Miranda Rojas
- Familia Pacheco Passot
- Familia Jiménez Zúñiga
- Familia Acosta Solano
- Mariana Guzmán Campos
- Familia Bermúdez Benavides
- Familia Villalobos Trigueros
- Familia Villalobos Rojas
- Familia Naranjo Ceciliano
- Johanna Pérez Barrantes
- Simón Molina Gutiérrez
- Familia Sánchez Cordero
- Familia Jager Vindas
- Guiselle Cruz Maduro
- Familia Garro Mora
- Familia Retana Villalobos
- Guadalupe González Alvarado
- Familia Riba Hernández
- Familia Montoya Monge
- Familia Montoya Lohmeyer
- Familia Brenes Montenegro
- Mario Carmona Huertas
- Denise Angélica Rojas Alvarado
- Ana Tristán Sánchez
- Familia Ag Intarga Follana
- Familia Estrada Carazo
- Sergio Reuben-Soto
- Dwight Sáenz Sáenz
- Familia Glock Barboza