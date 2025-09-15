Han pasado 709 días… Un clamor de cientos de familias costarricenses

Palestinos desplazados se reúnen para recibir ayuda en un centro de distribución gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza, en el llamado "corredor Netzarim", en el centro de la Franja de Gaza, el pasado 4 de agosto.

En días previos a este 15 de setiembre, un grupo de familias de estudiantes del Liceo Franco Costarricense tuvo la iniciativa de redactar este pronunciamiento, que pronto trascendió las fronteras de la institución y logró una convocatoria amplia y diversa. Las firmas fueron recolectadas mediante canales de WhatsApp compartidos por las propias familias. Algunas personas optaron por rubricar el documento a título personal por hallarse en estados civiles diversos.

Dado que el número de firmantes ha seguido creciendo, las firmas podrán verse en tiempo real a través de este enlace abierto que permanecerá disponible hasta el 30 de setiembre de 2025.

Pronunciamiento

Al ver a nuestras hijas y nuestros hijos desfilar este 15 de setiembre con orgullo, sosteniendo sus banderas en la fiesta de la Independencia, los padres y madres firmantes de distintas escuelas del país sentimos el llamado de alzar una voz que brota del corazón.

Han pasado 709 días desde el primer bombardeo israelí sobre Gaza, en octubre del 2023. Según el informe de Defense for Children International-Palestine, al menos 583 niños y niñas fueron asesinados solamente en los primeros cinco días del conflicto.

Desde entonces, varios análisis periodísticos han evidenciado lo impensable: Israel mata a un niño palestino cada 45 minutos. Unicef reportó este año que, en promedio, 28 niños y niñas mueren cada día desde el inicio de la ofensiva y, a la fecha, este mismo organismo estima que han sido asesinados más de 18.000 niños y niñas desde octubre de 2023.

Según el artículo publicado por The Lancet, el 5 de julio de 2024, “Counting the death in Gaza: Difficult but Essential”, la experiencia en otros conflictos demuestra que las muertes indirectas suelen ser de 3 a 15 veces más que las directas, lo que sugiere que los números reales podrían ser aún más devastadores.

Diversas organizaciones internacionales han evidenciado las consecuencias del bloqueo ilegal de la ayuda humanitaria, quizá la faceta más cruel de este genocidio. La población de Gaza está siendo sometida a una hambruna provocada deliberadamente. Informes y testimonios documentan escenas desgarradoras: asesinatos en los puntos de distribución de alimentos, francotiradores que apuntan a los más pequeños, disparos dirigidos al cráneo o al corazón de niños en indefensión. Las personas más inocentes –quienes deberían ser protegidas por toda la humanidad– se han convertido en objetivos de guerra.

Durante estos dos años, hemos sido testigos de un dolor que desgarra la conciencia del mundo: la violencia sistemática contra el pueblo palestino. Pero lo que más estremece nuestro corazón de padres y madres es el sufrimiento de sus niños, niñas y jóvenes. Personas menores de edad sometidas a cirugías sin anestesia, a intervenciones sin un calmante que mitigue su llanto, a noches enteras con el estómago vacío y a experimentar el dolor y la agonía que ningún ser humano debería conocer.

Por eso, como colectivo de padres y madres de familia de diferentes escuelas costarricenses, levantamos nuestra voz para repudiar el genocidio en Palestina.

Han pasado 709 días. Y han pasado 77 años desde la Nakba de 1948, cuando dos tercios de la población palestina fueron expulsados desde su casa sin poder volver. Sabemos que los derechos de la niñez palestina también son violentados fuera de Gaza, en lugares como Cisjordania, Ramala o Belén. Y, con ellos, sufren madres, padres, abuelas, abuelos y familias enteras, a quienes se les somete a vivir bajo un régimen colonial y de apartheid que aplasta toda dignidad.

Hoy, en setiembre, mes en que celebramos con orgullo la Independencia de nuestro hermoso país, sentimos aún más fuerte la obligación moral de alzar la voz. Costa Rica nos bendijo con la paz, con la libertad y con el privilegio de ver a nuestros hijos e hijas crecer en un país democrático. Por eso, extendemos un abrazo solidario a todas las familias palestinas y a esa niñez huérfana que ha quedado en el desamparo.

Que sepan que, desde esta tierra de paz, reciben nuestro cariño y nuestro apoyo. Como madres y padres, hemos cumplido con la responsabilidad de informarnos; por lo tanto, imploramos a los medios de comunicación costarricenses que hagan lo mismo: que informen con verdad, que llamen a las cosas por su nombre y que no repliquen la retórica de un estado genocida.

Finalmente, como ciudadanía y habitantes de un país que abolió su ejército y forjó su identidad sobre los valores de la paz, rogamos coherencia con nuestros principios patrios. Que la Independencia que celebramos no sea únicamente una conmemoración, sino un compromiso permanente con la defensa de la dignidad humana, aquí y en cualquier lugar del mundo. Alzamos nuestra voz para exigir el fin del genocidio, un alto el fuego inmediato y el cese de la ocupación israelí en Palestina.

Zagluljou@gmail.com / arianafdez@gmail.com

Firmantes: