Han pasado 709 días… Un clamor de cientos de familias costarricenses

Costa Rica nos bendijo con la paz, la libertad y el privilegio de ver a nuestros hijos e hijas crecer en un país democrático. Extendemos un abrazo solidario a todas las familias palestinas y a esa niñez huérfana que ha quedado en el desamparo

Por Joumana Zaglul y 232 firmas más
Palestinos desplazados se reúnen para recibir ayuda en un centro de distribución gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), con apoyo de Estados Unidos e Israel, en el llamado "corredor Netzarim", en el centro de la Franja de Gaza, este 4 de agosto de 2025. Fotografía:
Palestinos desplazados se reúnen para recibir ayuda en un centro de distribución gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza, en el llamado "corredor Netzarim", en el centro de la Franja de Gaza, el pasado 4 de agosto. (-/AFP)







