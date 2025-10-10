Foros

5G: más conectividad, más riesgos, más responsabilidad

La promesa del 5G será tan poderosa como nuestra capacidad colectiva de protegerla. Más velocidad y más dispositivos conectados no deben traducirse en más vulnerabilidad, sino en más conciencia, más cooperación y más seguridad

EscucharEscuchar
Por Vladimir Sequeira Cole
Mano sostiene un plano a escala de una ciudad conectada con íconos de tecnología.
El 5G habilita escenarios impensables en generaciones anteriores: telemedicina en tiempo real, ciudades inteligentes, transporte autónomo y automatización industrial. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
5GRacsafuturo digital de Costa RicaLey de Ciberseguridad

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.