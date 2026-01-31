Editorial

Sueño con votantes bien informados, no votantes de rebaño

Es lamentable que se pidan votos como si fuera una subasta al mejor postor, pisoteando los valores y conciencias a cambio de ofrecimientos

Por Redacción de La Nación

Qué triste tener que solicitar votos como si fuera una subasta al mejor postor, y pisotear los valores y conciencias a cambio de ofrecimientos de diputaciones, ministerios y otros.








