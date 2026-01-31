Sueño con votantes bien informados, no votantes de rebaño

Qué triste tener que solicitar votos como si fuera una subasta al mejor postor, y pisotear los valores y conciencias a cambio de ofrecimientos de diputaciones, ministerios y otros.

Sueño con ver votantes bien informados, no votantes de rebaño; votantes ejerciendo su derecho al voto por convicción, no por presión. Deseo ver a quien sea que nos gobierne (así como diputados y ministros) poniéndose la camiseta verdadera de lucha por las necesidades del pueblo. Que quiera gobernar no para aprovecharse de su cargo y desangrar más a nuestro país.

Necesitamos gente honesta y dispuesta a sacar adelante este bello país, que trabaje en conjunto, tendiendo puentes en lugar de divisiones que propician el estancamiento.

Ana Isabel Vallejo Fuentes, Heredia

Que nadie elija por nosotros

He visto las vallas publicitarias en que la candidata oficialista ofrece comerse la misma bronca de cuatro años, solo que ahora con “40 diputados”. Buscan reformar el Poder Judicial y eliminar los pesos y contrapesos de la democracia, que son precisamente para fiscalizar y rectificar la función pública. En suma, buscan concentrar los tres poderes de la República en el Poder Ejecutivo. El electorado debe saber que por ese camino han transitado los grandes y pequeños dictadores de la historia.

Si una persona se abstiene de votar, está desperdiciando su oportunidad y su derecho, uno que no poseen los ciudadanos de muchos países. Es cierto que este es un sistema democrático imperfecto, pero con libertades de expresión y posibilidad de cambio. Que nadie elija por nosotros.

Miriam Barquero Quirós, Montes de Oca

Juventud indecisa

Según nos revelan las encuestas, el mayor porcentaje de indecisos es el de la juventud primeriza, que son quienes tienen su futuro en juego. Yo les pido a los jóvenes: aseguren su futuro y salgan a votar por aquel o aquella que ustedes crean que es la mejor opción. No voten por el menos malo; voten por el mejor. Pueden comparar su visión con la de los candidatos usando el votómetro de La Nación.

José Luis Jop, Alajuela

El obelisco trunco desapareció

Hace poco, pasé por donde estuvo el obelisco trunco, en honor al doctor Ricardo Moreno Cañas. ¡Sorpresa!: desapareció. Estaba en la calle 13 y avenida segunda bis, donde acaban de construir un bulevar. ¿Por qué ocurrió? Que dicho monumento sea restaurado en su lugar.

Virginia Coronado Hernández, San José

