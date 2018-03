En sí misma, la banda de la latita de pintura, con todo y su mala ortografía, no representa mayor peligro. En su infantilismo hay, incluso, algo de comicidad. No sabe deletrear “decido” ni imagina la existencia de cámaras capaces de captar el momento de la travesura. Tampoco visualiza el daño a las causas que dice defender. En un instante logró poner de acuerdo en el repudio a las dos fuerzas políticas enfrentadas en la justa electoral, así como a la gran mayoría de ciudadanos. Pero la semilla que siembra está envenenada y no se le puede permitir la germinación.