En concordancia con las observaciones de la Contraloría, la nueva ley debe procurar un servicio civil eficaz, con costos y dimensiones apegados a la realidad del país. Mientras no lo consigamos, no habrá control del gasto público ni justicia en las remuneraciones del Estado. Llegamos a este punto de la mano de concesiones odiosas, motivadas por el deseo de ganar aceptación clientelista entre los beneficiarios. La reforma no debe conservar ningún vestigio de aquellas prácticas nocivas.