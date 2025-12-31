Editorial: Un año futbolero de escándalos y fracaso

Esta es una de las imágenes que se vio en el Estadio Nacional, el pasado mes de noviembre, tras la eliminación de la Selección de Costa Rica del Mundial de Norteamérica 2026. Foto:

El telón del 2025 cae para el fútbol de Costa Rica dejando atrás escándalos, señales alarmantes, pocos hechos positivos y el doloroso fracaso de la Selección Nacional.

Muchas de las noticias principales llegaron desde fuera de la cancha. Cuatro equipos profesionales (dos de Primera División y dos de la Liga de Ascenso) desaparecieron en medio de cuestionamientos de grave naturaleza.

Un conjunto histórico, la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG), y un protagonista de muchos campeonatos como Santos de Guápiles, perdieron la licencia después de que la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) dio por comprobadas anomalías sobre presuntos cambios de dueño sin reportar y falencias administrativas.

En el caso de la ADG, se registraron depósitos por hasta $675.000 sin respaldo claro, luego de un dudoso cambio en su administración. Un reportaje de La Nación destapó el tema, que después fue corroborado por órganos técnicos dentro de la Fedefútbol, especialmente el Comité de Licencias.

Por su parte, a Turrialba y Limón Black Star se les retiró el derecho de participación en Segunda también por presuntos incumplimientos en la parte financiero-administrativa. Ambos clubes protagonizaron inquietantes situaciones que levantaron alertas incluso fuera del país.

Jugadores del cuadro turrialbeño denunciaron que dirigentes del club —quienes pocos días antes habían asumido el control— les ofrecieron dinero para dejarse perder un juego oficial por un marcador específico (esto último es característico de partidos amañados para cumplir con ciertos requisitos de apuestas). Es decir, de acuerdo con la denuncia, los dirigentes no le ofrecieron dádivas a los rivales (lo cual también sería inaceptable), sino a sus propios jugadores, en una muestra de cuáles eran sus verdaderas intenciones al llevar un “proyecto deportivo” a la zona.

Por su parte, el nombre de Limón Black Star apareció en un reporte de la agencia estadounidense DEA como supuesta mampara de legitimación de capitales. En el equipo incluso jugó el hijo de un sospechoso de narcotráfico que está en proceso de extradición.

Todavía quedan pendientes investigaciones sobre presuntos amaños, incluyendo un partido entre la ADG y Santos. Mientras tanto, la dirigencia del cuadro guanacasteco sigue activa, pues recibió en administración el estadio Chorotega de Nicoya; con esto se da un caso inaudito en el que un equipo no tiene jugadores, no compite, no entrena, prácticamente no existe... pero tiene estadio.

De los momentos positivos para el fútbol de Costa Rica, sobresale el tricampeonato de Alajuelense en Centroamérica, consolidación de un proyecto serio y de largo plazo, que los manudos ratificaron con el título del reciente Torneo de Apertura.

Queda pendiente, para todos los equipos nacionales, el desafío de reducir la gigantesca brecha con los clubes de Norteamérica, aunque se entiende que detrás de tan marcada diferencia hay insalvables razones presupuestarias.

El otro gran momento fue el anuncio de que Costa Rica tiene garantizado ser coanfitrión del Mundial Mayor Femenino del año 2031, en asocio con Estados Unidos, México y Jamaica.

Estas cuatro naciones presentaron una candidatura conjunta y única, que será ratificada en abril próximo. Se trata de un honor inédito para Costa Rica, que ya había albergado con éxito dos citas planetarias de categoría menor. Ahora tendremos el honor de recibir a selecciones mayores, en una competencia que exigirá potenciar la infraestructura deportiva y atender otros temas de por sí indispensables para atraer al turismo.

Estas escasas noticias positivas quedaron sepultadas bajo el descalabro de la Selección masculina rumbo al Mundial del 2026. Nos habíamos acostumbrado a celebrar estas clasificaciones como si fueran de rutina, con una posición de relativa comodidad dentro del modesto vecindario de la Concacaf.

Para la Copa de Norteamérica 2026, ampliada a 48 países por primera vez en la historia, parecía que la puerta era ancha y la bandera de Costa Rica estaría una vez más ahí. Pero una cadena de desaciertos deportivos nos privó de sumar lo que hubiera sido el cuarto Mundial consecutivo, lo cual traerá millonarias consecuencias negativas para el fútbol y el comercio.

La Federación Costarricense de Fútbol acusó recibo del duro golpe y ya empezaron las consecuencias: habrá nuevo director de Selecciones y vendrá otro entrenador para la Tricolor. Afortunadamente, la escoba —muchas veces sujeta al populismo irracional— no le llega al Comité Ejecutivo, pues sería un error desmantelar toda la estructura y empezar de cero sin reconocer lo que ha hecho bien el grupo encabezado por Osael Maroto.

La gestión de Maroto y su Comité, aún con los errores y el desolador episodio de la eliminación, ha permitido tomar decisiones inéditas que garantizan cierta transparencia en una actividad acechada en todo el orbe por capitales dudosos. El año cierra con esa sensación de que aquellas medidas administrativas, por difíciles que fueran, había que tomarlas por el bien del propio fútbol.