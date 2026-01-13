Editorial

Editorial: Trump y el único límite que dice tener con el sistema internacional: su moral

La decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos de 66 organizaciones multilaterales tendrá graves consecuencias para su país y el mundo. El camino elegido por Washington podrá generarle presuntas ganancias inmediatas, pero a mediano y largo plazo, debilitará la integralidad de su poderío y favorecerá a sus adversarios

EscucharEscuchar
Por La Nación
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su club Mar-a-Lago el 29 de diciembre de 2025 en Palm Beach, Florida.
El miércoles 7 de enero, en un memorando dirigido a los jefes de departamentos y agencias del Gobierno Federal, Trump los instruyó a “tomar pasos inmediatos” para retirar a su país de 31 organizaciones parte del sistema de las Naciones Unidas y 35 que no lo son, pero tienen carácter interestatal. (JOE RAEDLE/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.