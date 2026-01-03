Editorial

Editorial: Celebramos la caída de Maduro, pero se abre una inquietante incertidumbre

El método utilizado por la administración Trump solo se justificará si conduce a la restauración democrática en Venezuela. La incertidumbre en el terreno y las intenciones declaradas del presidente estadounidense generan enormes inquietudes

Por La Nación
Donald Trump en conferencia de prensa confirma la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
En su cuenta de Truth Social, el presidente Trump compartió esta foto de Nicolás Maduro capturado, a bordo del buque USS Iwo Jima. (Redes/Captura de video)







Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

