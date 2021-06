No es posible garantizar que este saldo modere los ímpetus autocráticos de AMLO, quien hasta ahora ha gobernado con rasgos mesiánicos y un gran desdén por la prensa independiente, sus adversarios políticos y los pesos y contrapesos democráticos. Gracias a su ampliado apoyo regional puede reclamar que mantiene un sólido mandato y no variar el curso de su administración. De hecho, al conocerse las proyecciones oficiales de los resultados, declaró que «el pueblo votó por continuar el proyecto de transformación». Sin embargo, el contundente revés legislativo es un significativo llamado de atención, otorga a la oposición mejores herramientas para contener las peores iniciativas del presidente y podría inducir a algunos de sus aliados —en particular el Partido Verde, que pasó de 11 a 44 diputados— a calibrar con mayor cuidado el apoyo a sus proyectos.