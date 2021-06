La legisladora del bloque Nueva República regresaba de Guanacaste, el lunes, y cerca de Turrúcares, sobre la ruta 27, cambió de carril y estuvo a punto de chocar. El conductor del otro vehículo se adelantó y amenazó a la legisladora con una potente arma de fuego. Azofeifa dice no tener claro lo sucedido, pero confirmó haber sido amenazada con el arma. No importan las motivaciones del sujeto, creó un riesgo imputable a la portación del arma. A falta de la pistola, un incidente como el descrito no habría pasado del insulto o el pitazo estridente y prolongado.