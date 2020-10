Por ahora, la oposición no solo indujo a Hacienda a identificar la posibilidad de ahorrar ¢150.000 millones, también abrió una ventana al futuro no muy lejano cuando la afectación de servicios esenciales no dependerá de la voluntad del Congreso o el Ejecutivo, sino de la inconmovible realidad fiscal y económica. Debemos actuar rápido para no llegar a ese punto.