Los firmantes de la carta alegan estar “preocupados por el rumbo del periódico”, pero no precisan en qué consiste esa orientación que tanto parece inquietarlos, y ni siquiera dan un ejemplo para sustentarla. Solicitan que el medio “retome el rumbo humanista, sensible a la realidad nacional, y, sobre todo, defensor de la acción universitaria”, pero no dicen cuándo sí lo tuvo, ni por qué lo ha perdido. Más bien, olvidan que, durante sus casi cinco décadas de existencia, la publicación generalmente se ha debatido entre la irrelevancia y el sectarismo, sin asomo alguno de los ideales que los firmantes tanto dicen anhelar. Al contrario, es durante los últimos años que el semanario ha recibido un mayor impulso de profesionalismo, ha impactado más en la agenda pública con base en la investigación, ha expuesto vicios o conductas impropias que debilitan a la UCR, se ha abierto a opiniones más diversas y no ha dejado de exponer los logros de la institución.