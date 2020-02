Así lo reconocieron los jueces de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos cuando fallaron el caso New York Times Co. vs. Sullivan en 1964. La sentencia estableció la doctrina de la real malicia, cuya benéfica influencia se diseminó por todo el mundo. En aras de promover un robusto debate público, la sentencia pide tolerar el error cuando en su difusión no medie conocimiento de la falsedad o temerario menosprecio de la verdad.