Editorial

Editorial: Paso clave en la alianza Unión Europea-Mercosur

Tras 25 años de complejas negociaciones, la Comisión Europea acaba de avalar su Acuerdo de Asociación. La ratificación será difícil por la reticencia miope de países que han cedido a opositores internos

EscucharEscuchar
Por La Nación
Mercosur- Unión Europea, Acuerdo de Asociación, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
Más que un acuerdo, que técnicamente lo es, la iniciativa implica una alianza de gran importancia política, económica y diplomática. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialMercosurAcuerdo de AsociaciónArgentinaUruguayParaguayBrasilAlemaniaEspañaFranciaUnión EuropeaUEEuropa
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.