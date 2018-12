Según la publicación Psychology of Popular Media Culture citada en The New York Times por la periodista y psicoterapeuta Lesley Alderman, el 70 % de las mujeres consideran que el teléfono inteligente afecta negativamente la relación con su pareja. Más de un tercio se quejó de respuestas a notificaciones en medio de una conversación y la cuarta parte reclamó el envío de mensajes de texto en las mismas circunstancias.