Nicolás salvó la contradicción alegando desconocimiento: “Si yo tuviera conocimiento tan claro como lo he tenido de este tema... pues, me parece que también habría que hacer las investigaciones del caso. En este caso accioné (sic) porque, casualmente, como he estado en el epicentro en la Asamblea Legislativa, me he podido empapar de él en específico”.