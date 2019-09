La Sala Constitucional no tardó en confirmar la aplicación del criterio en nuestro país, pero algunos sectores del gremio periodístico se declararon insatisfechos. Si la Sala se pronunció fue porque pusieron en duda el carácter vinculante de la opinión consultiva, distinta de una sentencia por su naturaleza no litigiosa, entre otras características. Aclarado el punto por la Sala, sugirieron una reforma constitucional, pero la idea no alzó vuelo y, si lo hubiera hecho, se habría estrellado por las razones apuntadas.