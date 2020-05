El éxito habido hasta ahora no debe hacernos olvidar la persistencia del peligro y la existencia de vulnerabilidades. La irresponsabilidad del régimen de Daniel Ortega es una de ellas. El hermano pueblo nicaragüense no se la merece. Tampoco el nuestro debe pagar sus consecuencias. Ortega debe abrir la frontera cuanto antes. Por su parte, nuestras autoridades de salud no pueden dejar de fiscalizar el paso de la manera menos engorrosa posible.