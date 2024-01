Editorial: Las garantías peligran con los excesos

La prisión preventiva no es una pena anticipada ni los jueces pueden aplicarla con la liberalidad exigida por algunos sectores de la opinión pública y la política, pero las medidas cautelares menos gravosas no deben ser concedidas sin una cuidadosa consideración de los hechos y de la probabilidad, si no certeza —porque eso queda para la sentencia— de la comisión de un delito.

