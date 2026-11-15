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Editorial

Editorial: Las excepciones se comieron las reglas de contratación pública

Un total de 1.838 adjudicaciones en diez meses no son una excepción, son una costumbre. Y las excepciones son peligrosas si nadie las vigila

La ministra de la Presidencia de Costa Rica, Laura Fernández, gesticula durante una comparecencia ante el Congreso, para ilustrar su defensa de una ley inconstitucional.
Tras varias versiones fallidas de la llamada "ley jaguar", la entonces ministra de la Presidencia, Laura Fernández, dijo sin rodeos en una comisión legislativa: “Va a haber los jaguares que tenga que haber”. Marvin Caravaca
La Nación