Mucho se han esforzado, a lo largo de décadas, la doctrina jurídica y la jurisprudencia para robustecer la discusión política reduciendo la protección concedida al honor de las figuras públicas. No es hora de sacrificar el avance. La defensa del honor se encuentra, para todos, en el Código Penal, y no siempre se entendió la necesidad de limitarla en aras del libre examen de los asuntos sociales. No es hora de retroceder para dar un fuero especial a las mujeres políticas, cuyo número creciente demuestra su capacidad de desempeñarse y prosperar en el marco del más amplio intercambio democrático.