No es el desenlace que habríamos deseado, no tanto por Arce, quien ha evitado la retórica incendiaria, efectuó una campaña sensata y cuenta con buenas credenciales para asumir los enormes retos del país. Lo que nos preocupa es que el expresidente Evo Morales, dirigente histórico del MAS y principal responsable —por lo menos al inicio— de la inestabilidad boliviana, se empeñe y consiga imponerse nuevamente en el partido. Su sucesor tomó razonable distancia de él y asegura que Morales no tendrá participación en su gobierno; sin embargo, es un riesgo que se mantiene.