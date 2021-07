Según el Ejecutivo, la iniciativa del Comex se reduce a instar el nombramiento, no de una persona, sino de cualquiera. Si el Comex no hubiera abierto la boca, todo seguiría igual, y mientras la mantuviera cerrada no habría posibilidad de nombrar un nuevo representante. Cuando el Comex propuso mantener al actual, instó a hacer un nombramiento y el Consejo de Gobierno aceptó la invitación. El Comex se extralimitó en el ejercicio de la tonta facultad de instar a hacer una designación cualquiera y propuso un nombre en particular, pero al Consejo le pareció mejor el nombramiento preparado por el presidente hace semanas.