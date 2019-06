Pero hay otro poderoso motivo para no votar en secreto: el reglamento no lo autoriza. La publicidad de las votaciones es la norma en el Congreso, como debe ser en todo parlamento democrático. El artículo 228 del reglamento legislativo autoriza, desafortunadamente, las votaciones secretas en caso de “nombramientos, ratificaciones y renuncias”, según reza el título del Capítulo II. Luego, el texto no vuelve a hablar de esos tres supuestos y se refiere a “toda elección” para ordenar celebrarlas “por papeletas que contengan los nombres y apellidos de los respectivos candidatos, las cuales no serán firmadas por los votantes”, es decir, mediante voto secreto.