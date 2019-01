Se trata de un parangón digno de emular por su importancia intrínseca. Sin embargo, no debemos perder de vista dos cosas. La primera es reconocer que el país no tiene las condiciones financieras para aumentar sustancialmente, y a corto plazo, el financiamiento en I+D; la segunda, que su disponibilidad no constituye, necesariamente, el elemento clave (y menos único) para atraer a los talentos nacionales en ciencia y tecnología esparcidos por el mundo. Muchos de ellos, probablemente, prefieran ejercer sus profesiones en ámbitos de aplicación más directa, algo que, en todo caso, sería conveniente indagar de manera sistemática, y habrá quienes aprecien más otro tipo de incentivos. Por lo anterior, y aunque la importancia de la investigación y el desarrollo es enorme, se impone impulsar con rapidez acciones quizá más eficaces, y sin duda más económicas, en otros campos. Proponemos tres, aunque la lista podría ser mayor.