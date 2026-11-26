Desde que fue presentado y comenzó a discutirse en la Asamblea Legislativa, en setiembre, fue evidente que el Poder Ejecutivo había decidido convertir el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 en un arma de confrontación. Su principal blanco fue el Poder Judicial; su método: la inclusión e insistencia en aprobar cuatro normas atípicas, claramente inconstitucionales.

Aunque supiera que, al final, tal contradicción daría al traste con las propuestas, decidió seguir adelante. Quedó claro entonces que el objetivo central era atizar conflictos entre poderes, generar incertidumbre y hacer desplantes de una autoridad que no le otorga la Constitución. Esta ha sido una tónica constante desde la anterior administración. Si, además, valiéndose de distintas argucias legislativas y legales, lograba que prevalecieran las normas, la ganancia sería doble, con un efecto demoledor para nuestro Estado de derecho.

El pasado viernes 19, la Sala Constitucional, en un impecable ejercicio de las competencias que le adjudica la Carta Magna, y con votos unánimes de sus siete titulares, ordenó a la Asamblea Legislativa anular tanto las cuatro normas que afectan al Poder Judicial como otra que recorta ¢8.048 millones a las universidades públicas, producto de compromisos anteriores.

Ya para entonces, a pesar de varios reclamos y gestiones pendientes en contra del proceso seguido, Yara Jiménez, presidenta legislativa, dispuso votar en primer debate la totalidad del proyecto presupuestario. Fue aprobado el jueves 5 de noviembre, con 31 votos del oficialismo contra 23 de la oposición.

El deseo de imposición y la velocidad para lograrlo eran tales, que tuvieron que producirse, el lunes 9, dos medidas cautelares de urgencia, dictadas por la Sala IV, para frenar la inminente aprobación en segundo debate. Esto evitó que se consumara una violación constitucional. Además, dio tiempo para que el alto tribunal considerara tanto la gestión presentada por la Corte Suprema de Justicia contra las cuatro normas que afectaban el funcionamiento del Poder Judicial, como las de los partidos Liberación Nacional y Frente Amplio contra el recorte a las universidades. Tras ese análisis, se produjeron las resoluciones del pasado viernes.

A pesar de la claridad de los “por tanto” en ambos casos, que recibió ese mismo día, Jiménez dispuso que no se haría ningún cambio al proyecto de presupuesto antes de contar con los textos completos de las resoluciones. Estos llegaron el martes 24. Sin embargo, lejos de proceder de una vez como ordenó la Sala, los remitió a consulta de la Comisión legislativa de Constitucionalidad, a la que pidió un informe en el plazo de dos días. Se trata de una dilación en extremo irresponsable, porque de sobra se sabe que las resoluciones de la Sala son definitivas y de acatamiento obligatorio.

Jiménez dispuso, además, convocar a una sesión extraordinaria el domingo, último día para la aprobación final del presupuesto. Pero aún permanece en una nebulosa si el oficialismo impulsará la eliminación de sus normas atípicas, o si decidirá mantenerlas, a pesar de que, en tal caso, la Sala dispuso que se tendrían por excluidas.

Si Jiménez y el oficialismo optaran por esa peligrosa vía, se mantendría una gran incertidumbre, podrían venir acciones de inconstitucionalidad y se prolongaría el conflicto innecesariamente. Quizá esto sea lo que, en el fondo, pretenden.

En la reunión del lunes 9 de noviembre con sus colegas del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones, la presidenta Laura Fernández dijo que acataría lo que resolviera la Sala Constitucional, pero el miércoles pareció cambiar su posición. Ante una consulta, declaró que esta se había extralimitado en sus funciones e invadido competencias legislativas, cuando lo cierto es que, simplemente, ha evitado que se viole la Constitución.

La Sala determinó que las cuatro normas de ejecución presupuestaria que pretendían congelar ¢29.843 millones y 2.463 plazas al Poder Judicial, así como establecer controles externos sobre decisiones autónomas, omitieron los procedimientos de consulta a la Corte Suprema de Justicia, para determinar si afectan la organización y el funcionamiento de ese poder. Además, se trata de normas atípicas cuyo contenido corresponde a la legislación ordinaria. De ahí su inconstitucionalidad.

Los magistrados también determinaron, con base en el artículo 85 de la Constitución, que la Comisión de Hacendarios no podía modificar la partida de ¢8.048 millones a las universidades, producto de fondos postergados de 2021 y 2022, a menos que existiera un diferendo entre el gobierno y los rectores, cosa que no se daba.

Todos esos vicios habían sido advertidos con mucha anterioridad. Por ejemplo, el 16 de setiembre, al comparecer ante el foro legislativo de Asuntos Hacendarios, Orlando Aguirre, entonces presidente de la Corte Plena, formuló una clara advertencia al respecto, por razones similares a las de la Sala Constitucional.

También hubo voces de alerta desde la oposición y de abogados constitucionalistas, y cualquier persona con conocimientos básicos de la Constitución y la jurisprudencia de la Sala Cuarta sobre normas presupuestarias atípicas habría llegado a la misma conclusión.

Nada de lo anterior frenó el proceso. La intención, al contrario, era claramente confrontativa. Y hoy el país sigue en vilo sobre lo que podrá ocurrir el domingo. Es hora de que el Ejecutivo y su fracción legislativa dejen de lado las jugarretas, pongan fin al uso del Presupuesto Nacional como arma de confrontación e imposición y acaten plenamente lo dispuesto por la Constitución y el único tribunal encargado de interpretarla: la Sala Constitucional.