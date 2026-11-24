La presidenta legislativa, Yara Jiménez, convocó a los diputados a una sesión extraordinaria el próximo domingo para votar en segundo debate el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2027.

Así lo anunció la jerarca parlamentaria luego de recibir los fallos integrales de las opiniones consultivas emitidas por la Sala Constitucional relacionadas con los recortes a las universidades públicas y las normas de ejecución que pretendían congelar ¢30.000 millones al Poder Judicial.

Tras anunciar en el plenario dichos votos íntegros y pedirle al primer secretario, Gerald Bogantes, leer los portantos de las sentencias, Jiménez remitió los documentos a la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad, órgano al que le pidió emitir un informe con una recomendación en el plazo de dos días.

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