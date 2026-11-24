La Sala Constitucional entregó este martes a la Asamblea Legislativa los fallos integrales de las opiniones consultivas relacionadas con un recorte al Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) y las normas de ejecución presupuestaria que congelaban ¢30.000 millones al Poder Judicial.

Los documentos fueron recibidos en la Presidencia del Congreso a la 1:46 p. m. y la jerarca legislativa, Yara Jiménez, los anunció oficialmente en la sesión del plenario a las 3 p. m.

Jiménez había explicado este lunes que esa era la información que debía esperar antes de continuar con el trámite de la iniciativa legal del plan de gastos del Gobierno Central para el próximo año.

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