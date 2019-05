Ante tal realidad electoral, y sin mayoría en el Congreso, el reto inicial de Cortizo será generar alianzas suficientes para la gobernabilidad. Desde el punto de vista programático, no tendría por qué ser difícil: al contrario de otros países, en Panamá, los principales partidos y candidatos se adhieren a un gran consenso sobre las grandes líneas de política económica y social. Sin embargo, por el lado de Cambio Democrático, el cual no ha logrado desprenderse de Martinelli, es prácticamente segura una oposición muy intensa. Al casi igualar en votos al presidente electo, CD está en una posición de fuerza, y sin duda la utilizará. Su grado de apoyo, a pesar de los serios cargos en contra de su fundador y expresidente, sumados a los obtenidos por el independiente Lombana, demuestra que, no obstante la estabilidad, existe entre los panameños un considerable fermento de descontento con el sistema político, lo cual debe ser abordado con seriedad.