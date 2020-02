En las instituciones religiosas donde no se admite el divorcio, a los contrayentes se les considera casados aunque no hagan vida en común y, si infringen sus votos estableciendo nuevas relaciones, se les considera en pecado. Las instituciones religiosas tienen todo el derecho a practicar sus sacramentos como los tienen concebidos o están ordenados por los textos y tradiciones de cada una. El Estado, por su parte, no tiene otro papel que contemplar con respeto el ejercicio religioso y asegurar la libertad de todos para actuar según su conciencia.