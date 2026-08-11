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Editorial: Después del plantón del 6 de agosto, ¿qué hará la oposición?

La manifestación nacional del 6 de agosto demostró que Costa Rica no está resignada. Ahora falta demostrar que esa energía puede sobrevivir al día después, organizarse y unificarse en defensa de la democracia

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Por La Nación
Cientos de personas reunidas en la Plaza de la Democracia por el Plantón por la Justicia Democrática este jueves 6 de agosto de 2026.
El plantón fue un ejercicio cívico valioso, y ojalá se repita cuantas veces haga falta, pero no sustituye la organización sostenida ni la paciencia que exige construir alternativas reales. (Aarón Sequeira/Aarón Sequeira)







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