Además de lo decepcionante que resultó la cumbre, es alarmante que, por lo menos a corto plazo, no se vislumbre un cambio de actitud drástico por parte de los principales emisores y sus acompañantes de ruta para frenar el proceso, menos aún para revertirlo. Si esta situación no cambia, solo podrá acelerarse el avance hacia impactos mucho más graves e irreversibles. Por esto, el término crisis climática no es una exageración.