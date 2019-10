No tiene sentido concesionar con el ánimo de evitar desembolsos al Estado, y que por la puerta de atrás le vuelvan a llegar magnificados. El Consejo Nacional de Concesiones y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes deben —como lo exige la ley— analizar con mucho cuidado otras opciones, entre las cuales está la financiación tradicional unida a la concesión de solamente el mantenimiento y la administración de la carretera, que sería mediante el peaje, de forma tal que el Estado recupere de los usuarios la inversión inicial y el gasto en administración y mantenimiento. Si se hace ese análisis, que internacionalmente se conoce como value for money (provecho sacado al dinero), quizá las tarifas resulten más bajas. Apoyamos, como el que más, la figura de concesión de obra pública al sector privado, pero no a ciegas, pues, como se dice popularmente, no es la pomada canaria.