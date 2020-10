Sin embargo, la versión de Guido es distinta. Si no hay bloqueos es porque decidió dar un respiro al gobierno y cumplir sus condiciones para negociar. Dirigiéndose al presidente, afirmó: “Usted ha dicho una y otra vez que si no hay movimientos en la calle entra a negociar. Esperamos que esta vez sea la excepción y no mienta, y cumpla la palabra. Vamos a hacer la pausa hasta el próximo miércoles”.