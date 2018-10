A estas alturas del siglo XXI no debemos seguir amarrados a la vieja ideología del Estado empresario que, además, se aferra a operar de manera casi monopolística, cualquiera que sea el costo. Para llevar a buen puerto estos propósitos, es necesario evitar la dispersión de esfuerzos y, más bien, concentrarlos en una unidad altamente especializada, alejada del vaivén político, como debería ser el Consejo Nacional de Concesiones. El Estado empresario no tuvo éxito en Costa Rica. Basta con recordar la triste experiencia de la Corporación Costarricense de Desarrollo (Codesa). Pero en la materia que nos ocupa, y en otras, los servidores públicos no deben ignorar las mejores prácticas empresariales.