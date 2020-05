Jim Yong Kim, médico, antropólogo y expresidente del Banco Mundial con amplísima experiencia en el combate de epidemias, recogió ese consenso en un artículo publicado en la prestigiosa revista The New Yorker y Aaron E. Carroll, profesor de Pediatría en la Universidad de Indiana y columnista del New York Times, añadió una variante al elemento de trazabilidad sugiriendo su aplicación a la vigilancia por zonas para identificar motivos de alarma en localidades específicas.