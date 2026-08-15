Editorial

Editorial: Bajar impuestos para subir la recaudación (y otras paradojas fiscales)

Los expedientes 25.667 y 25.668, presentados por el Poder Ejecutivo, responden a problemas reales con instrumentos que atacan los síntomas sin abordar las causas. La Asamblea tiene ante sí la tarea de conservar lo que estos proyectos tienen de necesario y corregir lo que tienen de precipitado

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Por La Nación
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El expediente 25.668 propone reducir impuestos al tabaco para recaudar más, una premisa que puede sonar paradójica. (Shutterstock/Shutterstock)







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