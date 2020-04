Esas funciones son de beneficio para las comunidades, pero no todas son nuevas ni constituyen respuestas específicas a la pandemia. La recolección de basura es más necesaria que nunca y es de agradecer que la Policía añada a sus funciones la preocupación por las órdenes sanitarias, pero no se han visto esfuerzos por reducir jornadas laborales de los servidores cuyos aportes, por ahora, no son prioritarios. Los recursos ahorrados podrían satisfacer las nuevas urgencias de numerosos ciudadanos desempleados. Tampoco se ha visto interés en rebajar tributos y patentes mientras dure la crisis. La directora de la UNGL argumenta, con razón, que las municipalidades no tienen potestad para legislar sobre la carga impositiva, pero sí la tienen para insistir a la Asamblea Legislativa para que lo haga.