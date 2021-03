Los médicos no se cansan de enfatizar la necesidad de ganar tiempo para enfrentar mejor la emergencia. De eso se trataban las restricciones del año pasado y eso procuran Chile y varios países de Europa. Costa Rica lleva ventaja. La solución está en camino y no es hora de rendirse. «Tenemos ya la vacuna, que podría detener la aparición de una tercera ola en Costa Rica, pero hasta el momento no se puede confiar» debido «a la lentitud con que avanza el proceso, principalmente, por la escasa disponibilidad del producto”, recordó Evans. Mientras tanto, lo único racional es cuidarse.