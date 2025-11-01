Columnistas

Yo soy TSE

El TSE no es un adversario del Ejecutivo, sino su garantía: sin árbitro independiente, no hay juego limpio posible. Pero si los ciudadanos comienzan a dudar de que el árbitro electoral actúa con justicia, el valor del voto se pone en entredicho y el edificio entero de la representación se resquebraja

EscucharEscuchar
Por Juan José Romero Zúñiga
Eugenia Zamora Chavarría fue elegida como nueva presidenta del TSE en diciembre de 2021. Es la primera mujer que ocupa ese cargo en historia de la institución encargada de velar por la democracia costarricense. (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSEJuan José RomeroRodrigo ChavesEugenia Zamora
Juan José Romero Zúñiga

Juan José Romero Zúñiga

Académico universitario con 30 años de experiencia en docencia, investigación y extensión. En la actualidad, es académico de tiempo completo en la Universidad Nacional (su alma máter), y en la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.